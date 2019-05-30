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В Екатеринбурге закрывается салон креативных интерьеров KARE Design

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге закрывается салон креативных интерьеров KARE Design в ИЦ «Architector» на ул. Малышева, 8. Информацию об этом подтвердили представители самого салона.



На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 200 интерьерных магазинов этого бренда. В России они представлены в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Челябинске, Томске, Калининграде и Воронеже.



Оперативно предоставить информацию о причинах закрытия салона в Екатеринбурге местные представители KARE Design не смогли.

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