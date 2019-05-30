Засеяли на позитиве

На Среднем Урале посевная кампания подходит к концу. На сегодняшний день она выполнена уже на 70%. Оставшиеся работы планируют завершить уже в начале июня. В регионе на площади 237 тыс. га посеяны зерновые культуры, на 9 тыс. га — картофель, на 863 га — овощи открытого грунта. И хотя местные хозяйства обеспечены всеми необходимыми минеральными удобрениями и техникой, аграрии традиционно опасаются изменения погодных условий и роста цен на топливо к началу уборочной кампании.«Посевная кампания началась в конце апреля. Сейчас полевые работы идут по плану и в оптимальные агрономические сроки. При благоприятных погодных условиях сев завершится в начале июня. В этом году в Свердловской области посевные площади увеличены на 2,5 тыс. га до 773 тыс. га. Больше посеяли многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, чтобы полностью обеспечить нужды уральского животноводства», — рассказал заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Артем Бахтерев.Разрабатывать начали даже давно заброшенные поля. Так, заместитель директора ООО «Дач» Андрей Осинцев рассказал, зачем они решили восстановить поле, на котором ничего не сажали уже 20 лет.«В основном у нас предприятие занимается производством картофеля и зерновых. В 2018 мы выкупили первые 1 тыс. га. На восстановление 1 га требуется от 20 до 40 тыс. руб. Земля была поднята, продискована, вспахана и подготовлена к посевной на этот год. Тут же логистика. Это поле ближе к базе и к дороге. Было принято решение, что это поле и близлежащее будем использовать для посадки картофеля», — рассказал Андрей Осинцев.Также он отметил, что посевную предприятие уже завершает. Это поле последнее. Посажено уже 450 га картофеля, 480 га зерновых, морковь — 20 га, лук — 5 га и свекла — 5 га.По словам заместителя министра АПК и продовольствия Свердловской области, к посевной кампании хозяйства полностью подготовили парк необходимой техники, приобрели посевной материал, удобрения.«В качестве источника хозяйства используют собственные средства, льготное кредитование с процентной ставкой от 1 до 5% и господдержку», — сказал Артем Бахтерев.В 2019 году предусмотрено 4 млрд руб. господдержки, в том числе 3,3 млрд руб. из областного бюджета. Из них 477 млн руб. направлены на полевые работы и 465 млн руб. — на проведение новой современной техники.«Очень долго решался вопрос с льготным кредитованием, но мы попали в список и оформили кредит под 2%. У нас хорошая кредитная история и к нам вопросов не может быть. Поэтому в этом году лучше с посевом получилось», — рассказал директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев.В свою очередь, председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин отметил, что с проблемами кредитования в этом году никто не обращался.«Банки потихоньку разворачиваются к нам лицом. Процесс этот долгий и мучительный. К Россельхозбанку осталось много вопросов, а с остальными банками работаем. Если будет хорошая погода, то и уборочную кампанию проведем нормально», — прокомментировал Владимир Шашкин.Однако, по его словам, кроме изменения погодных условий фермеры опасаются традиционного повышения цен на дизельное топливо осенью. Даже при такой возможности Свердловские хозяйства соберут урожай, но стоит ожидать, что продукция вырастет в цене из-за повышения себестоимости.По данным министерства АПК и продовольствия Свердловской области, Средний Урал на сегодняшний день себя полностью обеспечивает картофелем и кормами. В 2019 году планируется собрать 664 т зерна вместо 615 т в 2018 году.