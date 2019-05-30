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Жительница Туринска отсудила у МВД России более 60 тыс. рублей из-за ошибки при оформлении паспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Жительница Туринска отсудила у МВД России более 60 тыс. рублей из-за ошибки в оформлении паспорта, из-за которой она и ее ребенок не смогли улететь на отдых.



По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, в августе 2018 года женщина с сыном собирались в Анталью. При прохождении паспортного контроля в аэропорту Кольцово им было отказано в выезде за пределы страны. Запись о сыне в ее загранпаспорте, выданном ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью.



Женщина подала иск в суд к МВД России, попросив взыскать убытки — расходы на тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга — 59 тыс. 839 руб., а также компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб. Требования удовлетворены частично: компенсация морального вреда снижена до 5 тыс. руб.



В МВД России не согласились с таким решением и подал апелляцию. Однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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