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Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%

УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.



Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13%, для иностранцев — 30%.



«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную для россиян», — заявил А. Силуанов.

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