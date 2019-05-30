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Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%
30 май 2019 (14:33)
УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.
Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13%, для иностранцев — 30%.
«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную для россиян», — заявил А. Силуанов.
Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13%, для иностранцев — 30%.
«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную для россиян», — заявил А. Силуанов.
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