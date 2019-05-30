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У екатеринбургского предпринимателя арестовали три гаражных бокса и Mersedes за долг в 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге за долг в 100 млн руб. строительно-монтажной организации судебные приставы арестовали у предпринимателя банковские счета, три гаражных бокса на улице Щербакова и Mersedes Е240. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



«Должник приступил к погашению задолженности», — уточняет ведомство.



В этом году в Свердловской области арестовано уже 4,7 тыс. предметов движимого и недвижимого имущества на сумму порядка 2 млрд руб. Также за 4 месяца текущего года реализовано имущество на сумму 130 млн руб. (деньги перечислены взыскателям), и арестованное имущество на сумму в 300 млн руб. передано взыскателям в счет погашения долга.

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