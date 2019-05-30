Новости дня
В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закроют и ограничат движение по мосту и двум путепроводам
30 май 2019 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге перекроют путепровод на ул. Комсомольской и ограничат движение по путепроводу через трамвайные пути на ул. Смазчиков и по мосту через реку Патрушиха на ул. Щербакова. Ремонтные работы начнутся 2 июня. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
В воскресенье, 2 июня, с 00.00 до 04.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по путепроводу на улице Комсомольской (в районе концерна «Калина»). За это время ООО «Трансмостинжиниринг» проведет статические и динамические испытания мостового сооружения.
На время проведения работ транспорт будет направляться в объезд — по Сибирскому тракту, улицам Восточной, Малышева, Комсомольской.
С этого же дня ООО «Региональное ДРСУ» ограничит движение по путепроводу через трамвайные пути на улице Смазчиков (в районе остановки «Пионерская»). До 14 июля будет проводиться ремонт на той стороне путепровода, которая ведет в Пионерский поселок. С середины июля и до 21 августа перекроют вторую половину путепровода — в сторону железнодорожного вокзала.
В ночь с 1 на 2 июня АО «Трест «Уралтрансспецстрой» ограничит движение по мосту через реку Патрушиха на улице Щербакова. Сначала будет ремонтироваться половина моста, ведущая в сторону Химмаша, затем до 15 июля — в обратном направлении. Со 2 июня по 15 июля МУП «Городской транспорт» уменьшит на 12 единиц выпуск на линию троллейбусов, следующих по маршрутам № 1 и № 6.
На все время указанных ограничений — на улицах Смазчиков и Щербакова — поток транспорта будет двигаться в каждую сторону по одной полосе.
В воскресенье, 2 июня, с 00.00 до 04.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по путепроводу на улице Комсомольской (в районе концерна «Калина»). За это время ООО «Трансмостинжиниринг» проведет статические и динамические испытания мостового сооружения.
На время проведения работ транспорт будет направляться в объезд — по Сибирскому тракту, улицам Восточной, Малышева, Комсомольской.
С этого же дня ООО «Региональное ДРСУ» ограничит движение по путепроводу через трамвайные пути на улице Смазчиков (в районе остановки «Пионерская»). До 14 июля будет проводиться ремонт на той стороне путепровода, которая ведет в Пионерский поселок. С середины июля и до 21 августа перекроют вторую половину путепровода — в сторону железнодорожного вокзала.
В ночь с 1 на 2 июня АО «Трест «Уралтрансспецстрой» ограничит движение по мосту через реку Патрушиха на улице Щербакова. Сначала будет ремонтироваться половина моста, ведущая в сторону Химмаша, затем до 15 июля — в обратном направлении. Со 2 июня по 15 июля МУП «Городской транспорт» уменьшит на 12 единиц выпуск на линию троллейбусов, следующих по маршрутам № 1 и № 6.
На все время указанных ограничений — на улицах Смазчиков и Щербакова — поток транспорта будет двигаться в каждую сторону по одной полосе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге из-за ремонта планируется ограничение движения транспорта сразу по нескольким улицам
- В Екатеринбурге до конца июля перекроют улицу Гражданскую
- В Екатеринбурге на месяц ограничат движение по улице Комсомольской
- Движение транспорта по путепроводу на пересечении объездной автодороги и улицы 8 Марта в Екатеринбурге будет ограничено
- С 15 апреля в Екатеринбурге перекрыто движение транспорта по улице Щербакова от улицы Самолетной до улицы Павлодарской