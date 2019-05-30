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ЕМУП «Спецавтобаза» отсудило у бывшего директора 1,24 млн рублей
30 май 2019 (12:48)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге МУП «Спецавтобаза» (один из регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами) отсудило у своего бывшего директора Сергея Пономарева 1,24 млн руб. выходных пособий, которые он выплатил девяти уволившимся вместе с ним сотрудникам.
Сергей Пономарев руководил предприятием с августа по декабрь 2018 года. Из материалов дела следует, что перед своим увольнением он подписал приказ о выплате выходных пособий девяти сотрудникам «Спецавтобазы», которые уволились вместе с ним. В общей сумме у предприятия ушло на это 1,24 млн руб. Новое руководство ЕМУП «Спецавтобаза» сочло эти выплаты незаконными. Иск компании к бывшему директору рассматривался в Арбитражном суде Свердловской области несколько месяцев.
«Суд приходит к выводу, что действиями по выплате выходного пособия при увольнении Воронова О. Ю., Мансурова Э. Г., Позднякова С. А., Камильянова И. Ш., Старкова Е. Л., Четыркина И. Л., Медведевских А. В., Пестовой Е. С., Пиминова Д. Г. предприятию причинены убытки в размере 1,24 млн руб. — выплаченного выходного пособия. Состав убытков суд полагает доказанным, исходя из обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств. Учитывая изложенное, исковые требования заявлены правомерно и подлежат удовлетворению», — говорится в определении суда.
Сергей Пономарев руководил предприятием с августа по декабрь 2018 года. Из материалов дела следует, что перед своим увольнением он подписал приказ о выплате выходных пособий девяти сотрудникам «Спецавтобазы», которые уволились вместе с ним. В общей сумме у предприятия ушло на это 1,24 млн руб. Новое руководство ЕМУП «Спецавтобаза» сочло эти выплаты незаконными. Иск компании к бывшему директору рассматривался в Арбитражном суде Свердловской области несколько месяцев.
«Суд приходит к выводу, что действиями по выплате выходного пособия при увольнении Воронова О. Ю., Мансурова Э. Г., Позднякова С. А., Камильянова И. Ш., Старкова Е. Л., Четыркина И. Л., Медведевских А. В., Пестовой Е. С., Пиминова Д. Г. предприятию причинены убытки в размере 1,24 млн руб. — выплаченного выходного пособия. Состав убытков суд полагает доказанным, исходя из обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств. Учитывая изложенное, исковые требования заявлены правомерно и подлежат удовлетворению», — говорится в определении суда.
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