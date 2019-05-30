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Виталий Калугин: Екатеринбургу нужен новый центр развития города
30 май 2019 (12:29)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что Екатеринбургу нужен новый центр развития города. Одним из самых благоприятных вариантов является район ВИЗ-Правобережный.
«Мне нравится этот район. Он экологически чистый. На берегу озера можно построить большое число объектов. Самая главная проблема — организация транспортного движения. Важно решить, как люди будут добираться от Виза в Центр. Если эту проблему удастся решить, то у этого места есть хороший потенциал», — отмечает В. Калугин.
По его словам, еще одной проблемой освоения этой территории может стать невысокий спрос на жилье со стороны населения, который связан со стагнацией экономики и снижением реальных доходов.
«Мне нравится этот район. Он экологически чистый. На берегу озера можно построить большое число объектов. Самая главная проблема — организация транспортного движения. Важно решить, как люди будут добираться от Виза в Центр. Если эту проблему удастся решить, то у этого места есть хороший потенциал», — отмечает В. Калугин.
По его словам, еще одной проблемой освоения этой территории может стать невысокий спрос на жилье со стороны населения, который связан со стагнацией экономики и снижением реальных доходов.
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