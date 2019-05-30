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Виталий Калугин: Екатеринбургу нужен новый центр развития города

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что Екатеринбургу нужен новый центр развития города. Одним из самых благоприятных вариантов является район ВИЗ-Правобережный.



«Мне нравится этот район. Он экологически чистый. На берегу озера можно построить большое число объектов. Самая главная проблема — организация транспортного движения. Важно решить, как люди будут добираться от Виза в Центр. Если эту проблему удастся решить, то у этого места есть хороший потенциал», — отмечает В. Калугин.



По его словам, еще одной проблемой освоения этой территории может стать невысокий спрос на жилье со стороны населения, который связан со стагнацией экономики и снижением реальных доходов.

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