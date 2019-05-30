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В России продляют амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

В России продлили амнистию капиталов до 1 марта 2020 года. Соответствующие изменения в законе «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» подписал президент РФ Владимир Путин.



Изменение зафиксировано в статье 5 закона, в нее внесли пункт: «С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в целях настоящего федерального закона — третий этап декларирования)». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Согласно действующей амнистии, выведенный из России капитал граждане могут задекларировать на территории страны, не выплачивая налоги с раскрытых активов. При этом перевод счетов и активов в Россию необязателен. Амнистия капитала после 1 марта 2019 года действует для физлиц, возвращающих деньги в РФ или перерегистрирующих активы в специальных административных районах.



Первая волна амнистии была проведена в 2015-2016 годах, а вторая — в течение года с 1 марта 2018 года.

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