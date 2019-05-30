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В Свердловской области уничтожили более 1 тонны запрещенных к ввозу в РФ фруктов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Свердловской области уничтожили 1 т 143 кг яблок и нектаринов, запрещенных к ввозу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.



Ведомство совместно с Управлением ФСБ России по Свердловской области, Свердловской транспортной прокуратурой и представителями таможенных органов провело контрольное мероприятие на плодоовощной базе Екатеринбурга.



В результате на четырех складах обнаружили яблоки и нектарины неустановленного происхождения, без маркировки и сопроводительных документов общим весом 1 т 143 кг.



В соответствии с законодательством Российской Федерации изъятую продукцию уничтожили на полигоне бытовых отходов.

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