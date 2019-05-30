Новости дня
Число имеющих сбережения россиян сократилось на 2%
30 май 2019 (11:29)
УрБК, Москва, 30.05.2019. Сбережения имеют 46% жителей России, по сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
В апреле «Ромир» провел всероссийский опрос о сбережениях и форме их хранения, респондентами которого стали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из городов и сельской местности всех федеральных округов страны.
«Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян — 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57% соответственно), но все же превышает результаты кризисных 2015 (31%) и 2016 годов (27%)», — уточняется в исследовании.
Опрос показал, что доля жителей России, хранящих свои сбережения только в рублях, за год снизилась с 79% до 74%. Отмечается, что лишь 2% респондентов хранят накопления в долларах США и евро (как и годом ранее).
«Однако за год увеличилось число тех, кто хранит сбережения как в рублях, так и в валюте. Подобный тренд набирает популярность уже четвертый год подряд: 7% в 2016 году, 14% в 2017, 19% в 2018 и, наконец, 24% — в текущем», — выяснил «Ромир».
Выбирая форму сбережения средств, 42% россиян остановились на вкладах в российских банках, а 37% предпочли хранить наличными в рублях (в прошлом году эти показатели составляли 31% и 30% соответственно). Хранят сбережения наличными в валюте 23% респондентов (в 2018 — 17%). И 17% опрошенных сообщили, что предпочитают хранить средства в виде изделий из драгметаллов и камней (год назад — 12%).
Также выяснилось, что большинство респондентов (52%) предпочли бы вложить свободные деньги и сбережения в недвижимость или землю, 30% — в банковские депозиты, 14% — в собственный бизнес или бизнес близких друзей, 6% — в акции компаний. Таким образом, настроения россиян в этом году оказались сходны с докризисным 2006 годом.
В апреле «Ромир» провел всероссийский опрос о сбережениях и форме их хранения, респондентами которого стали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из городов и сельской местности всех федеральных округов страны.
«Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян — 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57% соответственно), но все же превышает результаты кризисных 2015 (31%) и 2016 годов (27%)», — уточняется в исследовании.
Опрос показал, что доля жителей России, хранящих свои сбережения только в рублях, за год снизилась с 79% до 74%. Отмечается, что лишь 2% респондентов хранят накопления в долларах США и евро (как и годом ранее).
«Однако за год увеличилось число тех, кто хранит сбережения как в рублях, так и в валюте. Подобный тренд набирает популярность уже четвертый год подряд: 7% в 2016 году, 14% в 2017, 19% в 2018 и, наконец, 24% — в текущем», — выяснил «Ромир».
Выбирая форму сбережения средств, 42% россиян остановились на вкладах в российских банках, а 37% предпочли хранить наличными в рублях (в прошлом году эти показатели составляли 31% и 30% соответственно). Хранят сбережения наличными в валюте 23% респондентов (в 2018 — 17%). И 17% опрошенных сообщили, что предпочитают хранить средства в виде изделий из драгметаллов и камней (год назад — 12%).
Также выяснилось, что большинство респондентов (52%) предпочли бы вложить свободные деньги и сбережения в недвижимость или землю, 30% — в банковские депозиты, 14% — в собственный бизнес или бизнес близких друзей, 6% — в акции компаний. Таким образом, настроения россиян в этом году оказались сходны с докризисным 2006 годом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Почти две трети россиян хранят свои сбережения в рублях
- За год доля россиян со сбережениями снизилась до 48%
- Исследование: доля россиян, считающих рубль и евро надежной валютой, снизилась
- ВЦИОМ: большинство россиян хранит сбережения в рублях
- ОАО «СКБ-банк»: популярность рублевых сбережений подтверждается и банковской статистикой