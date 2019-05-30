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В Челябинске на восемь дней отключат газоснабжение в 200 домах

УрБК, Челябинск, 30.05.2019. В Челябинске с 6 по 14 июня планируется отключение газоснабжения более чем в 200 домах на улицах 1-я Базовая, 2-я Базовая, Вишневая, Малиновая, Неймана, Нефтебазовая, Новоэлеваторная, Пономарева, Телеграфная и Авторемонтная, в переулках 1-й Корабельный и 2-1 Корабельный. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



В пресс-службе АО «Челябинскгоргаз» уточнили, что отключения связаны с плановыми ремонтными работами.

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