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В Челябинске на восемь дней отключат газоснабжение в 200 домах

30 май 2019 (11:07)

УрБК, Челябинск, 30.05.2019. В Челябинске с 6 по 14 июня планируется отключение газоснабжения более чем в 200 домах на улицах 1-я Базовая, 2-я Базовая, Вишневая, Малиновая, Неймана, Нефтебазовая, Новоэлеваторная, Пономарева, Телеграфная и Авторемонтная, в переулках 1-й Корабельный и 2-1 Корабельный. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

В пресс-службе АО «Челябинскгоргаз» уточнили, что отключения связаны с плановыми ремонтными работами.

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