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АСВ в январе-мае выплатило клиентам «рухнувших» банков почти 30 млрд рублей

30 май 2019 (10:26)

УрБК, Москва, 30.05.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам девяти банков, которые лишились лицензий с начала 2019 года, страховые возмещения по вкладам на общую сумму 28,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

«На настоящий момент АСВ выплачено 28,8 млрд руб. или 91% от совокупной страховой ответственности Агентства по страховым случаям, наступившим в текущем году. Возмещение по вкладам получили 50,1 тыс. вкладчиков, в том числе 1,9 тыс. малых предприятий», — говорится в сообщении.

По каждому страховому случаю 2019 года выплата возмещения по вкладам начиналась ранее 14 дней со дня его наступления и в среднем составила 11,8 дней.

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