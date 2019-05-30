Новости дня

АСВ в январе-мае выплатило клиентам «рухнувших» банков почти 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.05.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам девяти банков, которые лишились лицензий с начала 2019 года, страховые возмещения по вкладам на общую сумму 28,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



«На настоящий момент АСВ выплачено 28,8 млрд руб. или 91% от совокупной страховой ответственности Агентства по страховым случаям, наступившим в текущем году. Возмещение по вкладам получили 50,1 тыс. вкладчиков, в том числе 1,9 тыс. малых предприятий», — говорится в сообщении.



По каждому страховому случаю 2019 года выплата возмещения по вкладам начиналась ранее 14 дней со дня его наступления и в среднем составила 11,8 дней.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:26</span><br /><strong>АСВ в январе-мае выплатило клиентам «рухнувших» банков почти 30 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 30.05.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам девяти банков, которые лишились лицензий с начала 2019 года, страховые возмещения по вкладам на общую сумму 28,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087324-asv-v-yanvare-mae-vyplatilo-klientam-ruhnuvshih-bankov-pochti-30-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: