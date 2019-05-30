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В Каменске-Уральском с компании «ЕРВ Туристическое Страхование» взыскано более 560 тыс. руб. за отказ в выплате компенсации клиенту

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Каменске-Уральском со страховой фирмы «ЕРВ Туристическое Страхование» взыскано более 560 тыс. руб. за отказ в выплате компенсации, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Жительница Каменска-Уральского приобрела две путевки на 15 дней в Турцию, куда должна была отправиться в октябре 2018 года. За отдых она заплатила 328 тыс. 229 руб. Тур был забронирован у туроператора ООО «Росстур», который подтвердил оплату, однако когда турагент запросил документы для передачи туристам, оператор отказался их предоставить, пояснив, что деньги партнерам не перевел ввиду отсутствия таковых на своих счетах.



Женщине предложили повторно оплатить тур, перечислив сумму международному туроператору TEZ INTERNATIONAL GMBH, иначе он будет аннулирован. Чтобы поездка не сорвалась, Ирина оплатила все повторно. После возвращения с отдыха она обратилась к туроператору с претензией и требованием о возмещении излишне уплаченной суммы. В добровольном порядке женщине было возвращено только агентское вознаграждение — 12 тыс. 171 руб. Страховщик также отказал в выплате компенсации.



ООО «Росстур» вскоре было исключено из Единого федерального реестра туроператоров. В отказе страховая компания ссылалась на то, что причинение ущерба произошло до публичного заявления туроператора о прекращении деятельности.



Клиентка подала иск в суд, попросив взыскать в свою пользу неустойку 180 тыс. руб., неустойку за нарушение срока выплаты в сумме 22 тыс. 500 руб. (3%) за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда 10 тыс. руб. и штраф в размере 50% от присужденной в ее пользу денежной суммы.



Иск удовлетворен частично. С АО «ЕРВ Туристическое Страхование» взыскана сумма страхового возмещения в размере 328 тыс. 229 руб., неустойка за нарушение сроков выплаты страхового возмещения — 180 тыс. руб., компенсация морального вреда — 10 тыс. руб. и штраф в размере 259 тыс. 114 руб. Всего 777 тыс. 343 рубля.



Представитель ответчика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия не согласилась с суммой штрафа, снизив ее до 50 тыс. руб. вместо 180 тыс. руб. Общий размер взыскания составил 568 тыс. 229 руб.

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