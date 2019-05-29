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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о нападении на магазины в ТЦ «КИТ»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, совершивших нападение на охрану и два магазина в ТЦ «КИТ» на ул. Амундсена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Нападение было совершено 7 сентября 2017 года. Подсудимые вместе с другими неустановленными лицами, вооружившись деревянными палками и камнем, проникли в здание торгового центра и напали на охрану. После этого они проникли в торговый павильон ПАО «ВымпелКом», похитив сотовые телефоны и чехлы на сумму более 487 тыс. руб. Далее несовершеннолетних преступников привлекла витрина АО «Связной Логистика». Они ворвались в павильон компании, разбили руками стеклянные витрины и достали со стеллажей сотовые телефоны, причинив таким образом ущерб свыше 486 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Отмечается, что несколько человек из группы ожидали подельников в машине, а один стоял у входа в торговый центр и подстраховывал, следя за окружающей обстановкой. Также известно, что один из подростков заблокировал камнем дверь в здание, чтобы облегчить доступ соучастникам и обеспечить им путь дальнейшего отступления.



Преступники попытались скрыться с места преступления, однако один из них был остановлен и задержан сотрудниками охраны торгового центра.



«Подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенный с незаконным проникновением в помещение, совершенный в крупном размере». Ленинский районный суд города Екатеринбурга назначил Денису Балакину 6 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Сергею Стаценко, Рамзиддину Ниязову, Автандилу Сакенов — 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому, Александру Логинову — 5 лет 13 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Александру Коковину и Мурза уулу Миразиму — 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. Мурза уулу Миразим, Автандил Сакенов, Азамат Ёлдашов объявлены в розыск», — говорится в сообщении.



В феврале 2019 года приговором Ленинского районного суда троих несовершеннолетних уже осудили по части 3 статьи 162 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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