Летний отдых прибавил в цене

Летний туристический сезон в 2019 году для жителей Свердловской области ознаменовался очередным повышением цен на зарубежный отдых, которое эксперты оценивают в 20-30%. Тем не менее представители туротрасли отмечают, что жители региона не отказываются от поездок, но продолжают сокращать затраты за счет звездности отелей, количества дней пребывания, дополнительных сервисов. При этом большинство маршрутов строится на основе регулярной перевозки: чартерных программ в этом году заявлен минимум, и новых среди них нет.Как и ожидалось, лидером продаж в сегменте выездного туризма в этом сезоне вновь выступает Турция. Несмотря на рост цен, это направление остается наиболее доступным для жителей Свердловской области и востребованным, в первую очередь семьями с детьми. Греция также показывает увеличение спроса на фоне прошлогоднего падения.«Мы видим увеличение продаж по Анталье как самому массовому направлению на 19% к уровню прошлого года, если все рейсы, которые сейчас заявлены, состоятся. Также рост показывает Даламан, а снижение — Бодрум и Стамбул. Наблюдается восстановление интереса к греческому направлению, где в прошлом году было существенное сокращение — примерно на 60%», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии Михаил Мальцев.Член правления Уральской ассоциации туризма Оксана Чувакова отметила, что в число топовых направлений в этом году входит Грузия с предложением пляжного отдыха в Батуми. Также многие уральцы отдают предпочтение Кипру, Испании, Болгарии.«В настоящее время сезон у нас стартовал. В этом году объем заявок по визам сохраняется на прошлогоднем уровне. В частности, наша страна пользуется спросом среди молодежи, хотя отдых позиционируется как семейный. Надеемся, этот сезон пройдет удачно», — отметил консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков.Между тем география полетов из Екатеринбурга по-прежнему остается ограниченной. Турбизнес в условиях падения платежеспособности населения опасается вводить чартерные рейсы по новым направлениям и строит свои программы в большей степени на основе регулярной перевозки.«К тому географическому многообразию с вылетом из Екатеринбурга, которое мы наблюдали в 2012-2014 годах, в ближайшие годы вернуться не удастся. За прошедшие 5-6 лет у туристов сформировались предпочтения, связанные с регулярной перевозкой, которая более стабильна и надежна. И пока мы не отсечены от ключевых авиаузлов — это Москва, Стамбул, Объединенные Арабские Эмираты, — большой потребности в расширении чартерных программ у наших туристов не возникает», — пояснил Михаил Мальцев.«Если говорить о летних направлениях, я считаю, что рынок предложений сейчас достаточно сбалансирован, и новых направлений в этом сезоне нет. Но сейчас туристы стали очень активно бронировать туры в различные страны на регулярных перевозках: технические системы туроператоров позволяют делать это и подтверждать заявки в режиме онлайн. Динамическое пакетирование дает сегодня широкие возможности, в том числе достаточно выгодные по цене», — рассказала Оксана Чувакова.Что касается российского юга, по словам экспертов, здесь также ожидается рост турпотока. Он может составить от 10% до 60% в зависимости от города.«Относительно Крыма есть серьезный инвестпроект, связанный не просто со строительством отелей, но с созданием на данной территории целых туристических поселков с развитой инфраструктурой. Но он будет реализован года через четыре, и это может принципиально изменить ситуацию на данном направлении. Впрочем, в прошлом году в Крыму отдохнули порядка 6 млн россиян — больше, чем в Турции. Уральских туристов было около 350 тысяч. С открытием моста их число будет только возрастать, потому что многие едут туда на своих автомобилях», — считает руководитель уральского отделения РСТ.Таким образом, в целом представители уральского турбизнеса в наступающем летнем сезоне ожидают некоторый рост турпотока по наиболее популярным направлениям к прошлогоднему уровню. В то же время круг доступных жителям региона предложений на рынке неуклонно сокращается, поскольку цены растут, а реальные доходы населения в лучшем случае остаются на прежнем уровне: средний чек в текущем сезоне сохраняется в пределах 40-50 тыс. руб. на человека.