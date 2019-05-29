Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. СКБ-банк изменил логотип и обновил фирменный стиль, сообщает пресс-служба кредитной организации.На протяжении 15 лет логотип банка оставался неизменным: классический темно-зеленый цвет, заглавные буквы, стилизованный знак процентов (%) в графической части логотипа.«За минувшие годы наш банк заметно изменился: стал более демократичным, современным, технологичным. Прежний фирменный стиль перестал отражать суть банка, открытого к потребностям клиентов и предлагающего им оптимальные финансовые решения», — заявил начальник управления рекламы и маркетинга СКБ-банка Андрей Ермоленко.«В новом логотипе историческое название банка сохранилось, но визуальное воплощение преобразовано: создан легкий, дружелюбный и открытый образ. Новый фирменный шрифт избавляет логотип от типичных для индустрии официоза и статичности. На смену стилизованному символу процента пришел арифметический знак больше (>). Фокус-группа интерпретировала его только в позитивном ключе: вектор движения, динамика роста, объединение множества, превосходство. Многие респонденты «читают» обновленный логотип кредитной организации как «СКБ больше, чем банк». В логотипе используются два цвета: обновленный зеленый и современный коралловый. Их сочетание символизирует преемственность и связь между классическим СКБ-банком и молодым ДелоБанком: чуть больше года назад СКБ-банк запустил онлайн-банк для предпринимателей — ДелоБанк, занявший второе место во всероссийском рейтинге интернет-банков для ИП (Business Internet Banking Rank агентства Markswebb). Зеленый цвет стал свежее, а коралловый полностью воссоздан из фирменного стиля ДелоБанка. В дополнительной версии логотипа появился дескриптор «свой для каждого». Он стал символом новой философии розничного бренда, в которой собраны добрые традиции консервативного СКБ-банка и прогрессивные идеи и технологии его современного онлайн-сервиса для предпринимателей», — говорится в сообщении.«Наши клиенты — это совершенно разные люди. И пенсионеры, и студенты, и молодые пары, и успешные бизнесмены. И для каждого из них СКБ-банк — свой, привычный и удобный партнер», — пояснил Андрей Ермоленко.Обновление фирменного стиля СКБ-банка будет происходить постепенно как в маркетинговых материалах, так и в оформлении офисов.Вместе с новым позиционированием банка в мае 2019 года была разработана новая креативная концепция с участием телевизионных звезд. Она построена на концепции «Оставайтесь при своем» и будет поддерживаться ТВ и радиороликами, POS-материалами и серией OLV-роликов и web-баннеров.«В роли главных героев кампании 2019-2020 годов выступили Александра Бортич и Роман Попов. Их герои очень разные. Он обаятельный, немного экспрессивный, любит сначала думать, а потом действовать. Она яркая, энергичная, живет сегодняшним днем и всегда хочет большего. Оба хотят остаться при своем, а СКБ-банк дает им такую возможность, предлагая вариант, который устраивает обоих. «Свой для каждого» и вообще «больше, чем банк», СКБ-банк поможет разрешить не только финансовый вопрос, но и личный спор», — сообщили в кредитной организации.