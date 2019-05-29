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В России насчитывается почти 40 тыс. обманутых дольщиков

29 май 2019 (16:17)

УрБК, Москва, 29.05.2019. В России остается почти 900 проблемных жилых объектов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Генпрокурора РФ Юрия Чайку.

«Принимаемые меры приносят результат, ситуация постепенно меняется. Так, в 2018 году восстановлены права почти 10 тыс. пострадавших, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев», — сказал Ю. Чайка.

Однако проблема, по его словам, «пока не решена». «По всей России на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, почти 39 тыс. наших сограждан ждут обещанного жилья», — отметил генеральный прокурор.

Сейчас Генпрокуратура вместе с региональными властями и Госдумой собирает детальные сведения обо всех недостроях, официально не подпадающих под критерии проблемных, но по разным причинам так и не сданных в эксплуатацию.

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