Новости дня
В России насчитывается почти 40 тыс. обманутых дольщиков
29 май 2019 (16:17)
УрБК, Москва, 29.05.2019. В России остается почти 900 проблемных жилых объектов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Генпрокурора РФ Юрия Чайку.
«Принимаемые меры приносят результат, ситуация постепенно меняется. Так, в 2018 году восстановлены права почти 10 тыс. пострадавших, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев», — сказал Ю. Чайка.
Однако проблема, по его словам, «пока не решена». «По всей России на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, почти 39 тыс. наших сограждан ждут обещанного жилья», — отметил генеральный прокурор.
Сейчас Генпрокуратура вместе с региональными властями и Госдумой собирает детальные сведения обо всех недостроях, официально не подпадающих под критерии проблемных, но по разным причинам так и не сданных в эксплуатацию.
«Принимаемые меры приносят результат, ситуация постепенно меняется. Так, в 2018 году восстановлены права почти 10 тыс. пострадавших, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев», — сказал Ю. Чайка.
Однако проблема, по его словам, «пока не решена». «По всей России на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, почти 39 тыс. наших сограждан ждут обещанного жилья», — отметил генеральный прокурор.
Сейчас Генпрокуратура вместе с региональными властями и Госдумой собирает детальные сведения обо всех недостроях, официально не подпадающих под критерии проблемных, но по разным причинам так и не сданных в эксплуатацию.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России насчитывается около 130 тыс. обманутых дольщиков
- В России насчитывается около 130 тыс. обманутых дольщиков
- За год число обманутых дольщиков в РФ выросло на 12%
- В 2011 году количество обманутых дольщиков в РФ сократилось почти на 9 тыс. человек
- В России насчитывается почти 80 тыс. обманутых соинвесторов