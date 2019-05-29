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Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 24 коп.
29 май 2019 (15:55)
УрБК, Москва, 29.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 37 коп. до 64,91 руб., евро — на 24 коп. до 72,41 руб.
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