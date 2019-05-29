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Челябинская область вошла в топ-20 регионов с наибольшим средним значением текущей долговой нагрузки
29 май 2019 (14:39)
УрБК, Челябинск, 29.05.2019. Челябинская область замкнула двадцатку регионов с наибольшим средним значением текущей долговой нагрузки. Этот показатель в регионе составил на 1 апреля 2019 года 24,93%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом отмечается, что в Челябинской области снижение среднего значения текущей долговой нагрузки составило 1,05 процентного пункта за полгода (на 1 октября 2018 года этот показатель достигал 25,98%).
Наряду с Челябинской областью наибольшую долговую нагрузку по сравнению с другими регионами имеют Амурская (29,54%), Оренбургская (26,66%), Кировская (26,65%), Архангельская (26,11%), Вологодская (25,93%), Томская (25,85%), Новосибирская (25,58%), Мурманская (25,42%), Ульяновская (25,13%), Костромская (25,03%) области, Красноярский (27,21%), Камчатский (25,44%) и Алтайский (24,98%) края, Республики Удмуртия (26,12%), Марий Эл (26,04%), Коми (25,65%), Мордовия (25,44%), Хакасия (25,09%) и Татарстан (24,94%).
По итогам исследования НБКИ, в целом текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась за полгода до 22,99%.
«Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентного пункта. Так, на 1 апреля 2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 1 октября 2018 года — 23,55%). Это означает, что уровень закредитованности граждан страны продолжает снижаться», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Челябинской области снижение среднего значения текущей долговой нагрузки составило 1,05 процентного пункта за полгода (на 1 октября 2018 года этот показатель достигал 25,98%).
Наряду с Челябинской областью наибольшую долговую нагрузку по сравнению с другими регионами имеют Амурская (29,54%), Оренбургская (26,66%), Кировская (26,65%), Архангельская (26,11%), Вологодская (25,93%), Томская (25,85%), Новосибирская (25,58%), Мурманская (25,42%), Ульяновская (25,13%), Костромская (25,03%) области, Красноярский (27,21%), Камчатский (25,44%) и Алтайский (24,98%) края, Республики Удмуртия (26,12%), Марий Эл (26,04%), Коми (25,65%), Мордовия (25,44%), Хакасия (25,09%) и Татарстан (24,94%).
По итогам исследования НБКИ, в целом текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась за полгода до 22,99%.
«Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентного пункта. Так, на 1 апреля 2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 1 октября 2018 года — 23,55%). Это означает, что уровень закредитованности граждан страны продолжает снижаться», — говорится в сообщении.
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