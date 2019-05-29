Новости дня

Банк России ожидает увеличения доли безналичных платежей до 65% к концу 2019 года

УрБК, Москва, 29.05.2019. Банк России ожидает роста доли безналичных платежей в розничной торговле 64-65% к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления развития и регулирования Национальной платежной системы ЦБ Марию Красенкову.



«Уже в 2018 году мы говорили, что по результатам года 56% всех платежей в совокупном обороте розничной торговли, обобществленного питания, при отплате услуг совершались в безналичной форме. Сейчас мы рассчитываем, что в 2019 году эта цифра уже будет 64-65%», — заявила она на Международном форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019».



Мария Красенкова также отметила текущие высокие темпы роста безналичных платежей. По ее словам, по итогам I квартала 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:18</span><br /><strong>Банк России ожидает увеличения доли безналичных платежей до 65% к концу 2019 года</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.05.2019. Банк России ожидает роста доли безналичных платежей в розничной торговле 64-65% к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления развития и регулирования Национальной платежной системы ЦБ Марию Красенкову.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087302-bank-rossii-ozhidaet-uvelicheniya-doli-beznalichnyh-platezhey-do-65-k-koncu-2019-goda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: