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Банк России ожидает увеличения доли безналичных платежей до 65% к концу 2019 года
29 май 2019 (14:18)
УрБК, Москва, 29.05.2019. Банк России ожидает роста доли безналичных платежей в розничной торговле 64-65% к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления развития и регулирования Национальной платежной системы ЦБ Марию Красенкову.
«Уже в 2018 году мы говорили, что по результатам года 56% всех платежей в совокупном обороте розничной торговли, обобществленного питания, при отплате услуг совершались в безналичной форме. Сейчас мы рассчитываем, что в 2019 году эта цифра уже будет 64-65%», — заявила она на Международном форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019».
Мария Красенкова также отметила текущие высокие темпы роста безналичных платежей. По ее словам, по итогам I квартала 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%.
«Уже в 2018 году мы говорили, что по результатам года 56% всех платежей в совокупном обороте розничной торговли, обобществленного питания, при отплате услуг совершались в безналичной форме. Сейчас мы рассчитываем, что в 2019 году эта цифра уже будет 64-65%», — заявила она на Международном форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019».
Мария Красенкова также отметила текущие высокие темпы роста безналичных платежей. По ее словам, по итогам I квартала 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%.
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