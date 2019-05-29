Новости дня

Два выпуска ОФЗ предложит Минфин РФ на аукционах 29 мая

29 май 2019 (13:02)

УрБК, Москва, 29.05.2019. Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков.

Как говорится в сообщении ведомства, в частности, будет предложен выпуск ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года и ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 22 мая, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 96,266 млрд руб. при спросе 241,486 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: