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Два выпуска ОФЗ предложит Минфин РФ на аукционах 29 мая

УрБК, Москва, 29.05.2019. Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков.



Как говорится в сообщении ведомства, в частности, будет предложен выпуск ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года и ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.



Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.



На предыдущих аукционах, состоявшихся 22 мая, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 96,266 млрд руб. при спросе 241,486 млрд руб.

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