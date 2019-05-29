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Два выпуска ОФЗ предложит Минфин РФ на аукционах 29 мая
29 май 2019 (13:02)
УрБК, Москва, 29.05.2019. Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков.
Как говорится в сообщении ведомства, в частности, будет предложен выпуск ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года и ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.
На предыдущих аукционах, состоявшихся 22 мая, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 96,266 млрд руб. при спросе 241,486 млрд руб.
Как говорится в сообщении ведомства, в частности, будет предложен выпуск ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года и ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.
На предыдущих аукционах, состоявшихся 22 мая, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 96,266 млрд руб. при спросе 241,486 млрд руб.
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