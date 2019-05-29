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В Магнитогорске представители ММК и «АвтоВАЗа» подвели итоги совместной работы в 2018-2019 годах
29 май 2019 (12:42)
УрБК, Магнитогорск, 29.05.2019. В Магнитогорске состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «АвтоВАЗ». Стороны подвели итоги совместной работы в 2018-2019 годах и наметили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», комбинат является основным поставщиком металлопроката для тольяттинского автогиганта, в то время как он для ММК — основной потребитель автолиста.
«Поставки «АвтоВАЗу» составляют более 50% всего объема продукции, которую мы производим для автомобилестроителей, и поэтому мы придаем большое значение партнерству с этой компанией. Такие координационные советы позволяют нам совместно находить пути повышения и конкурентоспособности автомобилей, и увеличения объёмов продаж на авторынке», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков.
В работе совета также приняли участие представители ООО «АПО РУС» (Тольятти) и ООО «ЛАДА-ИЖЕВСК». Такого рода мероприятия являются традиционными — нынешний координационный совет стал уже 22-м по счету. Дважды в год руководители и специалисты технических и коммерческих служб двух компаний встречаются поочередно на площадке покупателя и продавца для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, решения важных стратегических задач и определения перспективных направлений деятельности. Во время рабочего визита гости посетили производственную площадку ПАО «ММК», в частности, ознакомились с листопрокатными цехами № 10 и 11.
На нынешнем координационном совете стороны обсудили выполнение решений предыдущего координационного совета, рассмотрели вопросы качества продукции и наметили мероприятия по повышению качества металла. Кроме того, участники координационного совета обсудили организацию логистики поставок и договорились продолжить работу по развитию поставок металлопродукции железнодорожными контейнерами. Помимо этого, в центре внимания участников заседания было освоение перспективных видов металлопродукции для автопроизводителей и определение дополнительных характеристик металлопроката для цифрового моделирования деталей автомобилей. Также стороны обсудили возможность поставок калиброванного проката и сварочной проволоки производства Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Следующий координационный совет решено провести в ноябре-декабре текущего года на площадке покупателя.
В настоящее время ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. тонн, что стало рекордным показателем для компании.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», комбинат является основным поставщиком металлопроката для тольяттинского автогиганта, в то время как он для ММК — основной потребитель автолиста.
«Поставки «АвтоВАЗу» составляют более 50% всего объема продукции, которую мы производим для автомобилестроителей, и поэтому мы придаем большое значение партнерству с этой компанией. Такие координационные советы позволяют нам совместно находить пути повышения и конкурентоспособности автомобилей, и увеличения объёмов продаж на авторынке», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков.
В работе совета также приняли участие представители ООО «АПО РУС» (Тольятти) и ООО «ЛАДА-ИЖЕВСК». Такого рода мероприятия являются традиционными — нынешний координационный совет стал уже 22-м по счету. Дважды в год руководители и специалисты технических и коммерческих служб двух компаний встречаются поочередно на площадке покупателя и продавца для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, решения важных стратегических задач и определения перспективных направлений деятельности. Во время рабочего визита гости посетили производственную площадку ПАО «ММК», в частности, ознакомились с листопрокатными цехами № 10 и 11.
На нынешнем координационном совете стороны обсудили выполнение решений предыдущего координационного совета, рассмотрели вопросы качества продукции и наметили мероприятия по повышению качества металла. Кроме того, участники координационного совета обсудили организацию логистики поставок и договорились продолжить работу по развитию поставок металлопродукции железнодорожными контейнерами. Помимо этого, в центре внимания участников заседания было освоение перспективных видов металлопродукции для автопроизводителей и определение дополнительных характеристик металлопроката для цифрового моделирования деталей автомобилей. Также стороны обсудили возможность поставок калиброванного проката и сварочной проволоки производства Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Следующий координационный совет решено провести в ноябре-декабре текущего года на площадке покупателя.
В настоящее время ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. тонн, что стало рекордным показателем для компании.
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