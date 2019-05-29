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В Свердловской области с 2014 года число детсадов сократилось на 11%

29 май 2019 (12:23)

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. В конце 2018 года в Свердловской области насчитывалась 1 тыс. 212 дошкольных образовательных организаций. Об этом сообщает Свердловскстат.

За последние четыре года число детсадов сократилось на 11%. В конце 2014 года в регионе насчитывалась 1 тыс. 343 учреждения.

При этом численность воспитанников дошкольных организаций за аналогичный период времени выросло с 231,1 до 263,9 тыс. человек.

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