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Прокуратура начала проверку задержки рейса «Челябинск — Анталия» авиакомпании Red Wings
29 май 2019 (12:01)
УрБК, Челябинск, 29.05.2019. В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса WZ 4009 авиакомпании Red Wings до Анталии. Пассажиры должны были вылететь сегодня в 02.20 и в 05.00 прибыть в место назначения.
«В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами. На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», — сообщает региональная транспортная прокуратура.
«В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами. На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», — сообщает региональная транспортная прокуратура.
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