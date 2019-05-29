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Прокуратура начала проверку задержки рейса «Челябинск — Анталия» авиакомпании Red Wings

29 май 2019 (12:01)

УрБК, Челябинск, 29.05.2019. В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса WZ 4009 авиакомпании Red Wings до Анталии. Пассажиры должны были вылететь сегодня в 02.20 и в 05.00 прибыть в место назначения.

«В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами. На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности полетов», — сообщает региональная транспортная прокуратура.

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