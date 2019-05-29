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УБРиР занял второе место в рамках национальной премии «Золотой Меркурий»

29 май 2019 (10:55)

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. В рамках национальной премии «Золотой Меркурий» Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял второе место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП».

По сообщению пресс-службы кредитной организации, УБРиР получил награду в специальной номинации «Самый дружелюбный банк». Определение лауреатов состоялось 24 мая в Москве.

«Мы последовательно ведем работу с представителями малого и среднего предпринимательства, внимательно изучая их потребности при формировании продуктовой линейки и разработке кредитных условий. Особое внимание мы уделяем развитию дистанционных сервисов, которые позволяют повышать скорость и снижать себестоимость обслуживания, тем самым экономя время и деньги клиентов. В результате предприниматели получают именно тот набор сервисов, который им подходит», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

«Золотой меркурий» — национальная премия в области предпринимательской деятельности, организованная Торгово-промышленной палатой РФ. Конкурс на лучшую банковскую программу для малого и среднего бизнеса проведен в рамках премии уже в четвертый раз: банки-конкурсанты получили независимую оценку своих программ от представителей предпринимательского сообщества из всех регионов страны.

Отметим, что УБРиР не впервые получает призы «Золотого Меркурия»: в 2017 году программа банка «От РКО до эквайринга» по решению жюри завоевала главную награду.

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