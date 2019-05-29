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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мясных продуктов для личных целей

УрБК, Москва, 29.05.2019. Россельхознадзор не поддерживает полный запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, передает «Прайм».



Минсельхоз РФ ранее подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор может получить полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.



Гражданам по-прежнему можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до пяти килограммов включительно в расчете на одно лицо, однако «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза».



«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел», — заявил С. Данкверт.

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