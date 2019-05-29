Новости дня

В Екатеринбурге произошел пожар на асфальтовом заводе

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Сегодня в Екатеринбурге в четвертом часу ночи произошел пожар на асфальтовом заводе на Сибирском тракте, 28.



«В 03.58 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 кв. м. горели пластиковые изделия и воск в складском помещении. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники, 64 человека личного состава. В 04.40 огонь локализован, в 04.42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.15», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По неофициальным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электросчетчика.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: