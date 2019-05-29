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В Екатеринбурге произошел пожар на асфальтовом заводе
29 май 2019 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Сегодня в Екатеринбурге в четвертом часу ночи произошел пожар на асфальтовом заводе на Сибирском тракте, 28.
«В 03.58 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 кв. м. горели пластиковые изделия и воск в складском помещении. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники, 64 человека личного состава. В 04.40 огонь локализован, в 04.42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.15», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По неофициальным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электросчетчика.
«В 03.58 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 кв. м. горели пластиковые изделия и воск в складском помещении. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники, 64 человека личного состава. В 04.40 огонь локализован, в 04.42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.15», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По неофициальным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электросчетчика.
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