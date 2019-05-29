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В Березовском бывшего сотрудника ГИБДД обвиняют в служебном подлоге и получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Бывшего сотрудника ГИБДД ОМВД России по городу Березовскому обвиняют в служебном подлоге и получении взятки. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По версии следствия, осенью 2017 года на тот момент старший инспектор ГИБДД по просьбе ранее знакомого лица оформил материалы об инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, а также справки о ДТП, куда внес ложные сведения о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках ДТП», — говорится в сообщении.



Эти документы впоследствии использовались собственниками автомобилей для получения страховых выплат.



Всего было задокументировано три факта дорожно-транспортного происшествия. В результате собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн руб., причинив тем самым ущерб страховым компаниям. За оформление двух фактов ДТП обвиняемый получил денежное вознаграждение, третий факт ДТП был оформлен обвиняемым из иной личной заинтересованности.



Сотруднику ГИБДД предъявлено обвинение по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия» и части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Березовский городской суд Свердловской области.

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