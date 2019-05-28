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Госдума одобрила законопроект об освобождении средств фонда капремонта от налогов

УрБК, Москва, 28.05.2019. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который освобождает от налога на прибыль доходы в виде процентов, полученных региональным оператором от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта по договорам банковского вклада. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».



Закон расширяет перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



В этот перечень включаются доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счетах таких организаций, и доходы этих организаций от размещения средств фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов.



Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

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