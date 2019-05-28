Новости дня

«МегаФон» с начала года нарастил число базовых станций стандарта LTE на 7%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. «МегаФон» с начала 2019 года нарастил число базовых станций стандарта LTE на 7%. Об этом говорится в сообщении компании.



«Сейчас оператору принадлежит свыше 93 тыс. объектов в стране — это самая мощная группировка базовых станций 4G среди операторов «большой четверки», — говорится в сообщении.



Согласно данным Роскомнадзора, на 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети «МегаФон» превысило 93 тыс. Таким образом, «МегаФону» принадлежат более 34% всех базовых станций «четвертого поколения» в России. Общее число станций LTE всех операторов составляет более 272 тыс. единиц.



Как отмечают представители «МегаФона», масштабная сеть обеспечивает хорошие скорости интернета для клиентов. Оператор второй год подряд получает награду Speedtest Awards by Ookla за самый быстрый интернет по результатам анализа тестов скорости среди российских пользователей.



«Россияне свыше 3,5 часов в день проводят в онлайне со смартфона. Все чаще их интересует видео и цифровые услуги, которые решают почти любой вопрос — от оплаты счета в кафе и ЖКХ до покупки товаров. Главное требование — чтобы сервисы работали качественно и быстро. Как раз это гарантирует наша мощная сеть четвертого поколения. Наш 4G-интернет доступен свыше 15 млн уральцев, а сеть охватывает 425 населённых пунктов», — отмечает технический директор Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: