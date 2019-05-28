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Представители ЧМК оценили ущерб от сегодняшнего пожара на предприятии
28 май 2019 (17:22)
УрБК, Челябинск, 28.05.2019. Днем 28 мая в кислородно-конвертерном цехе ЧМК (ЧМК, входит в группу «Мечел») началось тление утеплителя трубы, открытого огня не было. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.
«Тление было потушено пожарными расчетами в течение 10 минут. Происшествие не отразилось на технологическом процессе. Ущерб незначителен», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили о пожаре в цехе Челябинского металлургического комбината. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
На место были направлены 6 единиц техники и 17 человек личного состава.
«Тление было потушено пожарными расчетами в течение 10 минут. Происшествие не отразилось на технологическом процессе. Ущерб незначителен», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили о пожаре в цехе Челябинского металлургического комбината. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
На место были направлены 6 единиц техники и 17 человек личного состава.
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