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Представители ЧМК оценили ущерб от сегодняшнего пожара на предприятии

УрБК, Челябинск, 28.05.2019. Днем 28 мая в кислородно-конвертерном цехе ЧМК (ЧМК, входит в группу «Мечел») началось тление утеплителя трубы, открытого огня не было. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.



«Тление было потушено пожарными расчетами в течение 10 минут. Происшествие не отразилось на технологическом процессе. Ущерб незначителен», — говорится в сообщении.



Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили о пожаре в цехе Челябинского металлургического комбината. Площадь возгорания составила 10 кв. м.



На место были направлены 6 единиц техники и 17 человек личного состава.

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