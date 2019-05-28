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Вводятся в оборот новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро
28 май 2019 (17:08)
УрБК, Москва, 28.05.2019. Сегодня, 28 мая новые банкноты номиналом 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок входят в оборот. Об этом сообщает пресс-служба Европейского центрального банка.
Теперь в верхней части серебристой полосы на спутниковой голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа, когда банкнота наклонена, и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты 100 и 200 евро также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя изумрудное число присутствует на всех других нотах серии Europa, эта улучшенная версия также показывает символы € внутри номера.
Новые банкноты 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро.
100 евро — третья по популярности банкнота евро после 50 и 20 евро. Спрос на банкноты номиналом 100 и 200 евро растет с годовой ставкой 7,6% для 100 евро и 8,6% для 200 евро.
Банкноты первой серии достоинством 100 и 200 евро, как и все остальные купюры, останутся законным платежным средством. Они будут продолжать распространяться вместе с новыми заметками и будут постепенно изыматься из обращения.
Теперь в верхней части серебристой полосы на спутниковой голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа, когда банкнота наклонена, и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты 100 и 200 евро также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя изумрудное число присутствует на всех других нотах серии Europa, эта улучшенная версия также показывает символы € внутри номера.
Новые банкноты 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро.
100 евро — третья по популярности банкнота евро после 50 и 20 евро. Спрос на банкноты номиналом 100 и 200 евро растет с годовой ставкой 7,6% для 100 евро и 8,6% для 200 евро.
Банкноты первой серии достоинством 100 и 200 евро, как и все остальные купюры, останутся законным платежным средством. Они будут продолжать распространяться вместе с новыми заметками и будут постепенно изыматься из обращения.
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