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В Екатеринбурге закроют движение автотранспорта по улицам Патриса Лумумбы и Восточной
28 май 2019 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. В Екатеринбурге с 28 мая до 9 июля 2019 года закрыто движение автотранспорта по улице Патриса Лумумбы (от Рижского переулка до улицы Военной, объезд — по улице Агрономической), а также до 10 июня ограничено по улице Восточной — от Челюскинцев до Первомайской.
По сообщению пресс-службы администрации Екатеринбурга, в первом случае ограничение связано с работами по капитальному ремонту проезжей части, проводить которые будет ООО «Региональное ДРСУ». Во втором — поскольку этот отрезок магистрали является одним из наиболее загруженных по трафику, ремонтные работы решено проводить в темное время суток: с 22.00 до 06.00. В остальные часы проезд будет открыт.
«Просьба к водителям: обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы администрации Екатеринбурга, в первом случае ограничение связано с работами по капитальному ремонту проезжей части, проводить которые будет ООО «Региональное ДРСУ». Во втором — поскольку этот отрезок магистрали является одним из наиболее загруженных по трафику, ремонтные работы решено проводить в темное время суток: с 22.00 до 06.00. В остальные часы проезд будет открыт.
«Просьба к водителям: обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и указатели», — говорится в сообщении.
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