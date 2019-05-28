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УБРиР стал победителем в конкурсе «Лучшие социальные проекты России»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России».



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, программа повышения финансовой грамотности «Гид по финансам» получила «золотой» диплом в номинации «Корпоративные проекты». Торжественная церемония награждения прошла в минувшие выходные.



«Проблема эффективного управления личными финансами актуальна для представителей всех возрастов — от школьников до пенсионеров. При этом банковские продукты зачастую достаточно сложны, чтобы каждый мог разобраться в них самостоятельно. «Гид по финансам» в простой и понятной форме учит людей распоряжаться собственными деньгами. Мы рады, что наша программа стабильно получает восторженные отзывы от участников, а теперь удостоилась высокой оценки экспертного сообщества. Останавливаться на достигнутом мы не планируем, в планах — расширение географии проекта и разработка новых учебных курсов», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР» был запущен в сентябре 2018 года, на сегодняшний день в его рамках проведены десятки обучающих мероприятий. Его отличительная черта — использование различных форматов взаимодействия спикеров и аудитории: для взрослых — семинары, мастер-классы и дискуссионный клуб, для детей — игротека, конкурсы и квесты. Кроме того, на регулярной основе проводятся прямые эфиры в социальных сетях, а также действует онлайн-сервис с лайфхаками.



«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное мероприятие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Эксперты выявляют наиболее интересные практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

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