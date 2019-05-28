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В Екатеринбурге началась подготовка к новому отопительному сезону
28 май 2019 (15:53)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о мерах по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях в 2019-2020 годах, соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
В эти дни в муниципалитете проходит первый этап гидравлических испытаний трубопроводов и магистральных теплосетей. Проведение второго этапа запланировано на начало июля, а третьего — на середину августа.
«В период подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года коммунальные службы планируют переложить 69,7 км тепловых сетей, 18,7 км водопроводных, более 10 км канализации, свыше 73 км электросетей и один километр газопровода», — рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александр Брагин.
Также комплекс мероприятий по подготовке местных объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях включает подготовку более 10 тыс. узлов управления систем центрального отопления жилых домов, замену 14 тыс. кв. м. внутридомовых трубопроводов отопления, а также холодного и горячего водоснабжения и иных сетей, промывку более 7 тыс. внутридомовых систем отопления.
В ряде объектов жилого фонда будут выполнены работы по изоляции трубопроводов, ремонту кровли и герметизации межпанельных стыков.
В эти дни в муниципалитете проходит первый этап гидравлических испытаний трубопроводов и магистральных теплосетей. Проведение второго этапа запланировано на начало июля, а третьего — на середину августа.
«В период подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года коммунальные службы планируют переложить 69,7 км тепловых сетей, 18,7 км водопроводных, более 10 км канализации, свыше 73 км электросетей и один километр газопровода», — рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александр Брагин.
Также комплекс мероприятий по подготовке местных объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях включает подготовку более 10 тыс. узлов управления систем центрального отопления жилых домов, замену 14 тыс. кв. м. внутридомовых трубопроводов отопления, а также холодного и горячего водоснабжения и иных сетей, промывку более 7 тыс. внутридомовых систем отопления.
В ряде объектов жилого фонда будут выполнены работы по изоляции трубопроводов, ремонту кровли и герметизации межпанельных стыков.
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