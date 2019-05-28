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Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 2 коп.
28 май 2019 (15:18)
УрБК, Москва, 28.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 8 коп. до 64,54 руб., евро снизился на 2 коп. до 72,17 руб.
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