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На Среднем Урале для региональных операторов снизили тарифы по обращению с ТКО

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК) снизила долгосрочный тариф для региональных операторов ООО «Компания «Рифей» и ЕМУП «Специализированная автобаза» на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующее постановление опубликовано по итогам заседания РЭК.



Так, для ООО «Компания «Рифей» услуги по обращению с ТКО снижены на 140,74 руб. за кубометр с 835,97 до 695,23 руб., а для ЕМУП «Специализированная автобаза» — на 211,68 руб. за кубометр, с 686,05 до 474,37 руб.



Новый тариф, согласно документу, будет действовать до конца 2019 года. Постановление вступает в силу с 1 июня.

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