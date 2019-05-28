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ФАС заподозрила «М.Видео» и «АльфаСтрахование» в нарушении законодательства в сфере рекламы

УрБК, Москва, 28.05.2019. Московское УФАС России возбудило дело в отношении «М.Видео» и «АльфаСтрахование», подозревающихся в нарушении закона «О рекламе», сообщает ведомство.



На своем официальном сайте «М.Видео» опубликовало рекламу: «Страхование техники — ваша защита на случай, если с новым устройством что-то произойдет. Залили чаем новенький ноутбук? У вас украли смартфон из сумочки? Страховка возместит все потери!».



Однако после приобретения мобильного телефона и оформления страховки покупатели выясняли, что кража телефона из кармана и ручной клади не попадает под страховой случай сотрудничающего с магазином «АльфаСтрахования». Оказалось, потребителям и не собирались возмещать ущерб от «кражи из сумочки», как утверждалось в рекламе.



Сейчас устанавливается, какая из этих компаний является рекламодателем спорной публикации.



«Подобная реклама может быть признана недостоверной, потому что в ней содержатся не соответствующие действительности сведения. Рассмотрение дела назначено на 5 июня. Если ведомство признает рекламу ненадлежащей, виновному лицу грозит штраф до 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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