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В России предложили запретить публикацию сведений о владельцах недвижимости

УрБК, Москва, 28.05.2019. Минэкономики предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.



В документе отмечается, что эти меры направлены на «исключение рисков нарушения прав граждан, а также снижения уровня доверия населения к органам государственной власти, связанных с предоставлением недостоверных сведений». Также он разработан в связи с жалобами граждан на сайты-двойники, якобы предоставляющие данные ЕГРН.



За передачу данных из ЕГРН и создание специальных сайтов, на которых за плату предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, предлагается штрафовать физические лица — до 50 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — до 100 тыс. руб., юридические лица — до 400 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы возрастут до 100 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 600 тыс. руб. соответственно. Также бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Также ведомство предложило изменить тарифы за получение сведений из ЕГРН через федеральную государственную систему. Минэкономики предлагает ограничения: не более 50 тыс. и не более 100 тыс. выписок за 1,125 млн и 29 млн руб. соответственно. Таким образом, цена одной выписку составит от 340 до 5 тыс. 220 руб.

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