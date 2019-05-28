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В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования

УрБК, Москва, 28.05.2019. Из-за вступивших в силу сегодня, 28 мая 2019 года правил обязательного медицинского страхования профилактическое направление в работе поликлиник будет усилено. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения, размещенный на портале правовой информации.



В ближайшие два года в России будет проведена диспансеризация и профилактический осмотр, которые позволят установить уровень здоровья россиян. По результатам обследования для каждого будет определена группа здоровья.



Если у кого-то будет выявлено хроническое заболевание, требующее постоянного контроля врача, человека поместят под диспансерное наблюдение. Новые правила предусматривают также, что обследовать их будут регулярно.



Также по новым правилам страховые компании теперь должны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать им в случае возникновения спорных ситуаций, а при возникновении сомнений в проведенном обследовании они могут назначить экспертизу.

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