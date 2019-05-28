Столетний запас руды

Фотография с официального сайта ЕВРАЗа

ЕВРАЗ приступил к реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Промышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в I квартале 2021 года. На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд руб.Разработка включена в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Среднего Урала. Протоколом заседания комиссии по приоритетным проектам Свердловской области № 108 от 12 сентября 2018 года ЕВРАЗ КГОК единогласно признан соответствующим критериям регионального закона от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности».На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.Ввод Собственно-Качканарского месторождения предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша в 20 кубометров и большегрузных карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 240 т. В дальнейшем планируется разместить крупное дробление руды непосредственно в карьере, подъем руды конвейером на борт карьера, где будут расположены дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельченной руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером.В настоящее время ведется подготовка к добыче руды. Подготовлена вся рабочая документация, начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, насосных станций, дренажных канав и водоводов. Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году, в январе 2021 начнется их промышленная отгрузка на фабрики. Добыча руды из Гусевогорского месторождения, которое близко к истощению, сократится, и к 2030 году составит менее 40 млн т ежегодно.Ориентировочно с 2060 года Собственно-Качканарское месторождение будет выступать единственным источником обеспечения рудой для ЕВРАЗ КГОК.«Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 млн т в год, причем к 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать Собственно-Качканарское месторождение. Это гарантирует стабильную работу другому крупному промышленному предприятию региона — ЕВРАЗ Нижнетагильскому металлургическому комбинату», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 км, ширина — до 4 км, высота залегания пород — от 220 до 630 м. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн т в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.