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В Челябинске предпринимателя за организацию незаконной автостоянки оштрафовали на 100 тыс. рублей
28 май 2019 (12:46)
УрБК, Челябинск, 28.05.2019. В Челябинске предпринимателя оштрафовали на 100 тыс. руб. за самовольное занятие под автостоянку земельного участка напротив дома № 8 по ул. Героя Молодова. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.
«Установлено, что занимаемый автостоянкой земельный участок площадью 956 кв. м. используется индивидуальным предпринимателем самовольно, расположен на участке земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования — под строительство. Прокурором в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по статье 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка», по результатам рассмотрения которого предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура готовит исковое заявление с требованием об освобождении земельного участка и демонтаже ограждающих конструкций.
«Установлено, что занимаемый автостоянкой земельный участок площадью 956 кв. м. используется индивидуальным предпринимателем самовольно, расположен на участке земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования — под строительство. Прокурором в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по статье 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка», по результатам рассмотрения которого предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура готовит исковое заявление с требованием об освобождении земельного участка и демонтаже ограждающих конструкций.
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