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Ростуризм не справился с программой «Развитие внутреннего и въездного туризма»

УрБК, Москва, 28.05.2019. Счетная палата РФ отрицательно оценила деятельность Федерального агентства по туризму в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма», реализация которой шла с 2011 по 2018 год. Основной объем ресурсного обеспечения по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса РФ», — говорится в сообщении.



Из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17. Например, низкие темпы отмечаются по ТРК «Золотые дюны» в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК «Южная Карелия» в Республике Карелия, его готовность — 69%.



К положительным примерам реализации программы Счетная палата отнесла ТРК «Самоцветное кольцо Урала» в Свердловской области, ТРК «Золотое кольцо» в Ярославской области, ТРК «Плес» в Ивановской области. После их создания туристский поток в этих регионах вырос более чем на 30%.



По результатам проверки Счетная палата рекомендовала Ростуризму и Минэкономразвития проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП.



Проверка также выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Так, Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС «Электронная путевка», хотя она была создана еще в декабре 2017 года. На ее создание Ростуризм потратил около 500 млн руб. При этом система не соответствует заявленным параметрам в части ее эксплуатационной самоокупаемости. На ее дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 млн руб. ежегодно.

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