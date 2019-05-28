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Екатеринбургская городская дума начала создавать рабочую группу для проведения опроса о месте строительства храма

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Екатеринбургская городская дума начала формировать рабочую группу, которая займется организацией проведения опроса. По итогам сбора мнений граждан будет определено место для строительства собора святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



В рабочую группу должны будут войти по одному представителю от каждой постоянной комиссии гордумы, по одному представителю от администрации Екатеринбурга, общественной палаты, избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», свердловского отделения общественной общероссийской организации «Союз архитекторов России», ООО «Храм Святой Екатерины», два представителя от Русской православной церкви и не более пяти представителей от сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга».



Постановление о создании рабочей группы 27 мая 2019 года подписал председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

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