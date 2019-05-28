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«Уральские авиалинии» получили премию «Лучшие социальные проекты России-2019»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 24 мая 2019 года получила статуэтку и диплом в категории «Благотворительность» на торжественной церемонии награждения победителей программы «Лучшие социальные проекты России». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Награда получена за совместный проект авиакомпании и Благотворительного фонда Константина Хабенского «Полет с «Уральскими авиалиниями» — просто очень хорошее дело». Его главными задачами были привлечение внимания пассажиров к максимально простому и удобному способу помогать тяжелобольным детям и к важности благотворительности в целом.



«С каждого проданного билета тарифа «Премиум-эконом» часть выручки передавалась на лечение и реабилитацию подопечных фонда Константина Хабенского. Таким образом, покупая билет авиакомпании, пассажир автоматически жертвовал небольшую сумму на помощь нуждающимся детям. За полгода действия акции на счет благотворительного фонда было перечислено в общей сумме более 2 млн руб. от пассажиров авиакомпании. Эти средства были потрачены на адресную помощь, лечение и реабилитацию подопечных фонда», — говорится в сообщении.



Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» направлена на укрепление социальной политики, ее цель — выявить лучшие инициативы и практики в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Проект прошел уже в седьмой раз. С каждым годом участников становится всё больше, объединяя представителей бизнеса, государства и общественности.



Авиакомпания отмечена за благотворительность в рамках программы уже второй раз. В 2017 году «Уральские авиалинии» получили статуэтку за совместный проект с благотворительными фондами Константина Хабенского и Русфонда «Крылья добра».



«Уральские авиалинии» благодарят пассажиров, которые выбрали авиакомпанию для своих полетов и помогли подопечным фонда Константина Хабенского.

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