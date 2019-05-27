Академический принял студентов

В воскресенье, 26 мая, в Академическом районе Екатеринбурга состоялся «Звездный фестиваль», который в этом году прошел под лозунгом «Навстречу шестидесятилетию студенческих отрядов России». В фестивале приняли участие около 1,3 тыс. студентов из Свердловской области.Участники и гости мероприятия собрались у памятного знака студенческим стройотрядам. Он установлен в 2013 году и отображает эмблемы всех отрядов, принимавших участие в возведении Академического района и внесших заметный вклад в его развитие. С помощью студентов построены школы, детские сады, рекреационные зоны и православный храм.На конкурсе приветствий участники фестиваля и жители района, вышедшие в воскресное утро на прогулку, смогли оценить визитные карточки стройотрядов региона.Кроме того, стройотрядам было предложено проявить себя в спортивных состязаниях. Они соревновались в силе при поднятии гири и в арм-спорте, а также в скорости, сплоченности и ловкости на эстафете и перетягивании каната.В это время шум болельщиков соревнующихся команд уже успел привлечь внимание достаточно большого количества жителей Академического района.«Замечательно, что стройотрядовское движение развивается в Свердловской области. Более того, мы видим результаты его работы конкретно в нашем микрорайоне. А по поводу фестиваля хочу сказать, что мне нравится, что в Академическом проводятся такие мероприятия: наши дети видят, что можно работать, получая не только деньги, но яркие эмоции, позитив и, главное, осознание того, что ты участвуешь в большом серьезном деле», — поделилась с корреспондентом УрБК жительница района Екатерина.На XVI конкурсе «Уличные танцы», проводимом в рамках «Звездного фестиваля», число зрителей уже в разы увеличилось. В танцевальных состязаниях приняли участие 38 студенческих коллективов.После этого стартовала III Весенняя Знаменка — конкурс стройотрядовской песни. В нем приняли участие лучшие команды студентов свердловских вузов. Победители поедут на Летнюю Знаменку.Во время подведения итогов победители получили заслуженные награды и памятные подарки.«Все очень хорошо прошло. Во-первых, нам очень повезло с погодой — она просто замечательная. Во-вторых, фестиваль прошел в нашем любимом отрядном месте у памятного знака, который установлен в Академическом. В-третьих, потому что ребята очень готовятся к мероприятию, репетируют, привлекают хореографов, шьют костюмы — это очень большая подготовка. Все прошло душевно, тепло и красиво», — прокомментировала председатель правления Свердловского областного общественного фонда участников студенческих отрядов «Знаменка» и один из организаторов «Звездного фестиваля» Лейла Расулова.Стройотрядовское движение в Свердловской области в 2018 году отметило 55-летие. На сегодняшний день в нем участвует более 3 тыс. студентов в составе более 100 отрядов (строительных, педагогических, отрядов проводников, профильных) во всех высших учебных заведениях.