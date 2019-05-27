На Среднем Урале появятся новые долгострои

В Свердловской области в ближайшее время могут появиться новые долгострои. По данным регионального минстроя, застройщикам семи многоквартирных домов на Среднем Урале отказали в открытии эскроу-счетов. Банки посчитали эти проекты низкорентабельными и увидели серьезные риски в их реализации.Напомним, что с 1 июля российских застройщиков обяжут работать по новой схеме. Компания должна завести эскроу-счет в банке, на который и будут поступать деньги покупателей жилья. Этими средствами можно будет воспользоваться только после сдачи объекта, а на период строительства банки будут выдавать застройщику кредиты на строительство.Глава регионального минстроя Михаил Волков в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что в настоящее время в регионе в стадии строительства находится 199 жилых объектов.«Из них 106 объектов планируется достроить за счет собственных средств девелопера, а также по схеме долевого строительства. Напомню, что некоторым застройщикам разрешили достраивать некоторые объекты после 1 июля по старым правилам. В частности, исключение будет сделано для компаний, если дом готов более чем на 30% и в нем продано не менее 10% квартир», — заявил М. Волков.Остальные 93 объекта не попадают под эти критерии. Из них 7 являются проблемными из-за того, что банки отказали застройщикам в предоставлении проектного финансирования.«По этим объектам нам, скорее всего, придется искать иной способ завершения строительства. На федеральном уровне сейчас разрабатывается ряд мероприятий, в том числе с учетом средств госкомпании ДОМ.РФ, которые позволят довести реализацию проектов до конца», — сообщил М. Волков.Застройщики еще 7 объектов также не смогли договориться с банками о получении проектного финансирования. Однако они с высокой долей вероятности смогут до 1 июля довести стадию строительства до 30%, чтобы иметь возможность завершить объект по старым правилам, рассказал глава регионального минстроя.Как отметил Михаил Волков, банки отказываются предоставлять застройщикам финансирование, когда сомневаются в экономической эффективности проекта. Кредитные организации не хотят брать на себя повышенный риск.При этом министр не считает, что сложившаяся ситуация приведет к росту числа обманутых дольщиков на Среднем Урале. По его словам, объектов, где дольщики уже вложились, практически нет. Есть только один объект, где 11 дольщиков, у остальных — технические договоры.Начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов в ходе пресс-конференции отметил, что ему известно о четырех случаях, когда банки отказывались кредитовать застройщиков.«На территории Свердловской области работают 29 кредитных организаций, которые имеют возможность открывать эскроу-счета. Мы с ними регулярно взаимодействуем. 12 банков уже фактически рассматривают заявки застройщиков и предоставляют финансирование. Остальные пока находятся в стадии подготовки. Отказов пока немного. Всего четыре. Но это не окончательное решение, у застройщиков есть возможность обратиться в другие банки», — сказал Р. Марданов.В свердловском минстрое прогнозируют, что некоторым строительным организациям после 1 июля придется уйти с рынка. Проекты с нулевой доходностью не позволят им получить банковское финансирование. Девелоперы будут вынуждены остановить стройку и начать переговоры с властями о поиске выхода из сложившейся ситуации. Не исключено, что консервация объектов может растянуться на долгие годы.