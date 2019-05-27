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В Междуреченске объявлены победители грантового конкурса ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Междуреченске подведены итоги конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!». На торжественном мероприятии объявлены проекты-победители. Теперь авторы этих инициатив смогут воплотить свои идеи в жизнь. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.



Конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проходит в Междуреченске с 2017 года. За это время неравнодушные междуреченцы подали на рассмотрение комиссии почти 200 заявок. В 2017-2018 годах были реализованы 24 лучших проекта на общую сумму 6 млн руб.



Благодаря грантам ЕВРАЗа в Междуреченске в 2017 году установлены детские спортивные площадки, в медицинских учреждениях появилось оборудование для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, проведены творческие конкурсы, выставки, познавательные квесты, в том числе и на экологическую тематику.



В 2018 году реализованы 12 проектов: несколько детских площадок, кинотеатр под открытым небом, швейное кафе, новые цветники, оборудованные кабинеты для уроков ОБЖ и для логопедических занятий в детском саду. Прошли спортивные мероприятия «Футбольная страна Забивака» и «#Наспорте».



В этом году на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» междуреченцы подали 72 заявки на темы: образование, экология, спорт, культура, благоустройство городской среды, творчество, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. В итоге грантовую поддержку от ЕВРАЗа получат 11 проектов.



Детский дом № 5 «Единство» построит сквер имени героини Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской битвы Гули Королевой. Фитнес-клуб «Ягодка» установит во дворе площадку для воркаута. В ДК «Распадский» появится духовой оркестр. В педиатрическом отделении городской больницы откроются две новых игровых комнаты сенсорного типа. Дошкольники узнают правила дорожной безопасности, пенсионеров обучат компьютерной грамотности, появятся новые опции для развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию идей горожан ЕВРАЗ направил 3 млн руб.

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