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Mazda отзывает более 1,6 тыс. автомобилей из-за возможной неисправности стеклоочистителей
27 май 2019 (15:09)
УрБК, Москва, 27.05.2019. ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 1 тыс. 678 автомобилей марки Mazda 3 из-за возможной неисправности реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, сообщает Росстандарт.
Речь идет об автомобилях, реализованных c сентября 2015 года по март 2018 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении.
На автомобилях заменят передний блок управления оборудованием кузова, в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, реализованных c сентября 2015 года по март 2018 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении.
На автомобилях заменят передний блок управления оборудованием кузова, в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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