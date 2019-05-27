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Mazda отзывает более 1,6 тыс. автомобилей из-за возможной неисправности стеклоочистителей

УрБК, Москва, 27.05.2019. ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 1 тыс. 678 автомобилей марки Mazda 3 из-за возможной неисправности реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, сообщает Росстандарт.



Речь идет об автомобилях, реализованных c сентября 2015 года по март 2018 года.



«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении.



На автомобилях заменят передний блок управления оборудованием кузова, в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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